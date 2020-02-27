"Проект по отжиманию бюджета": эксперт о потере АПЛ США стелс-покрытия

Новейшая атомная подводная лодка США "Колорадо" потеряла стелс-покрытие после первого похода. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин выразил мнение, что это неслучайно.

"Это не первый раз, когда ВМС США сталкиваются с подобными проблемами. Осенью 2019 года одного из американских судостроителей уже обвиняли в фальсификации результатов тестов на качество стелс-оболочки подлодок", — написал Forbes по этому поводу.

Полковник в отставке Александр Жилин назвал происходящее в военно-промышленном комплексе США бизнесом между военными чиновниками и производителями техники.

"То, что происходит в последнее время в американском военно-промышленном комплексе вкупе с министерством обороны, можно охарактеризовать как бизнес-проект по отжиманию бюджета. Пример с подлодкой свидетельствует о падении качества исполнительных работ. А поскольку ВПК всегда работает с Минобороны, которое обязано проявлять принципиальность, принимая новые изделия, то уже можно говорить о признаках сговора на коррупционной основе. Но в эту подводную лодку садятся люди, и именно они становятся заложниками этих процессов", — сказал Александр Жилин.

Ранее "Правда.Ру" передавала мнение другого эксперта — бывшего руководителя израильской службы "Натив" Якова Кедми о том, что в структурах, причастных к производству оружия США, действительно, сильно развита коррупция.