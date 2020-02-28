В Минобороны России прокомментировали вчерашний инцидент, произошедший в сирийской провинции Идлиб, в результате которого погибли турецкие военные.
"27 февраля в районе населенного пункта Бехун в провинции Идлиб под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
То есть, погибшие турецкие военные находились среди наступавших боевиков-исламистов.
В сообщении Минобороны РФ особо отмечено, что согласно данным турецкой стороны, никаких подразделений турецкой армии в районе Бехуна "не было и не должно было находиться".
И, тем не менее, по уточненным данным, 33 турецких военных погибли (ранее сообщалось о 29).
Российское МО заявило, что
"в районе Бехуна российская военная авиация" в указанный момент не работала, а сразу после получения информации о пострадавших турецких солдатах были предприняты "исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками" и безопасной эвакуации пострадавших на территорию Турции.
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