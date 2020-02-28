В Минобороны рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе

В Минобороны России прокомментировали вчерашний инцидент, произошедший в сирийской провинции Идлиб, в результате которого погибли турецкие военные.

"27 февраля в районе населенного пункта Бехун в провинции Идлиб под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

То есть, погибшие турецкие военные находились среди наступавших боевиков-исламистов.

Турков в Бехруне вообще не должно было быть

В сообщении Минобороны РФ особо отмечено, что согласно данным турецкой стороны, никаких подразделений турецкой армии в районе Бехуна "не было и не должно было находиться".

И, тем не менее, по уточненным данным, 33 турецких военных погибли (ранее сообщалось о 29).

Российские самолеты в столкновении не участвовали

Российское МО заявило, что