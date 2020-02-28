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Источник Правда.Ру

Washington Examiner: США знают о подлодках РФ, но не могут их найти

Силовые структуры » Министерство обороны

Американский генерал Тод Уолтерс, возглавляющий Командование Европейских сил, констатировал, что за последние несколько лет подводный флот России стал более активно проводить свои операции в Атлантике. Военачальник добавил, что Пентагон знает о действиях субмарин.

"Мы обратили внимание на подводные действия России летом-осенью 2018 года и сравнили это с тем, что Россия делала летом-осенью 2019 года. И мы увидели увеличение на 50 процентов количества ресурсов под водой, которые Россия направила, в том числе, на операции по патрулированию за пределами своих границ", — добавил генерал.

Есть знания, но нет сил

Уолтер добавил, что российский подводный флот тренируется и патрулирует воды Атлантики более эффективно, чем ранее. Ему пришлось признать, что, несмотря на эти знания, американский флот не может найти все субмарины РФ.

"Мы это делаем, но не в 100 процентах случаев", — заявил Уолтерс.

Ранее "Правда.Ру" писала о необычной подлодке "Лайка", которую издание Popular Mechanics сравнило с экзотическими морскими существами.

Темы сша россия атлантика тод уолтерс подводный флот
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