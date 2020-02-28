В Каменске-Шахтинском восстановили советскую бронемашину Судного дня

В Каменске-Шахтинском восстановили уникальную советскую бронемашину "Ладога", которую построили в 1982 году. Это спецсредство создавалось специально для транспортировки президента СССР Михаила Горбачева в случае ядерного конфликта.

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Машина Судного дня:

надежна;

непроницаема для радиации;

комфортна внутри.

Официально бронемашина называется "Ладога". Всего таких транспортных средств было произведено пять экземпляров. Образец с бортовым номером 180 был предназначен конкретно для президента Горбачева. Именно его и воссоздали музейщики Каменска-Шахтинского.