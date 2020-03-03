США закупили танковые двигатели и гранаты на Украине

Пентагон закупил у Украины вооружение и новые двигатели. Сообщается, что техника и оружие нужны армии США для обучения и моделирования на военных маневрах, сообщает автор блога Andrei-bt.

Всего США закупили:

49 ракет типа "Комбат";

аэрозольные гранаты ГД-1;

двигатели 6ТД-2Е.

Об этом сообщается в блоге Andrei-bt.

Цели приобретения — учебные

Предположительно, новые силовые установки установят на танки Т-84, которые Соединенные Штаты закупили еще в 2004 году. Однако это по документам Пентагон получил танки советского образца. В реальности Украина передала модернизированные танки "Оплот", которые сильно отличаются от тех, что были выпущены в СССР или построены по советским разработкам.

Автор блога считает, что американские военные используют эти танки и вооружение в обучающих целях, а также для использования их на военных маневрах.