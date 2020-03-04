Флот США встал на двухнедельный карантин

Американские военные моряки и их корабли отправлены в карантин на фоне распространения коронавируса.

Распоряжение командования Военно-морских сил США касается в основном кораблей шестого флота ВМС США, которые во время несения службы побывали в европейских портах после сообщений о распространении опасной болезни по странам Старого Света.

"Любой корабль шестого флота США, зашедший в любой европейский порт, обязан пройти двухнедельный карантин перед заходом в следующий порт. Совместно с другими флотами мы установили 14-дневный период между заходом кораблей в порт, чтобы позволить провести обследование экипажа", — заявил представитель Шестого флота командир Кайл Рэинс.

Действия шестого флота США проходят по большей части в Средиземном море, некоторые корабли курируют западное побережье Африки, в частности, Гвинейский залив.