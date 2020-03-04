Исследовательская лаборатория Пентагона US Air Force Research Laboratory представила анимационный ролик, который показывает работу перспективной системы полуавтономного оружия "Золотая Орда".
"Золотая Орда" представляет собой перспективную систему полуавтономного высокоточного оружия с использованием искусственного интеллекта и новых систем коммуникаций", — говорится в описании лаборатории.
Исследователи пообещали уже в этом году начать испытания систем — не в анимации, а реальные. Суть "Золотой Орды" заключается в том, что различные виды вооружения благодаря ей смогут взаимодействовать друг с другом и системами управления, что позволит боеголовкам выбирать наилучшие объекты для поражения.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.