США показали удар разрабатываемой системы "Золотая Орда"

Исследовательская лаборатория Пентагона US Air Force Research Laboratory представила анимационный ролик, который показывает работу перспективной системы полуавтономного оружия "Золотая Орда".

"Золотая Орда" представляет собой перспективную систему полуавтономного высокоточного оружия с использованием искусственного интеллекта и новых систем коммуникаций", — говорится в описании лаборатории.

Исследователи пообещали уже в этом году начать испытания систем — не в анимации, а реальные. Суть "Золотой Орды" заключается в том, что различные виды вооружения благодаря ей смогут взаимодействовать друг с другом и системами управления, что позволит боеголовкам выбирать наилучшие объекты для поражения.

Области применения "Золотой Орды"