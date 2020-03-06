Министр обороны США Марк Эспер заявил, что учения Defender Europe 2020 будут проводиться на территории Европы, чтобы заставить РФ "изменить ее плохое поведение".
В Европу уже прибыли более 20 тысяч военных из США.
"Главная цель мероприятия — призвать Россию изменить свое поведение", — заявил Эспер.
Кроме США, в учениях примут участие военные из 18 государств. В обще сложности в учениях будет задействовано порядка 40 тысяч человек.
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