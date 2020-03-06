Пентагон хочет, чтобы РФ "изменила свое плохое поведение"

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что учения Defender Europe 2020 будут проводиться на территории Европы, чтобы заставить РФ "изменить ее плохое поведение".

В Европу уже прибыли более 20 тысяч военных из США.

"Главная цель мероприятия — призвать Россию изменить свое поведение", — заявил Эспер.

Кроме США, в учениях примут участие военные из 18 государств. В обще сложности в учениях будет задействовано порядка 40 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что чего боится Пентагон в связи с поставками С-400.