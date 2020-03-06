На Параде Победы в Москве впервые представят танк Т-90М "Прорыв"

На Параде Победы в Москве российские военные впервые продемонстрируют танки Т-90М "Прорыв".

"Танки Т-90М "Прорыв" будут представлены в колонне военной техники. Они уже прошли испытания. Скоро их начнут поставлять в войска", — сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

В чем особенности данной модели?

У танка Т-90М "Прорыв" новая башня и более мощный двигатель. Кроме того, данная модель оснащена многоканальным прицелом, поэтому танк можно использовать независимо от времени суток.

Одна из главных особенностей Т-90М — возможность в режиме реального времени производить обмен данными с другими машинами.

В общей сложности в параде 9 Мая примут участие 225 единиц вооружения и боевой техники.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел испытания.