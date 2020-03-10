Расследование завершено: экс-сенатор обвиняется в крупном мошенничестве

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сегодня сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-сенатора Вячеслава Дерева, которого обвиняют в мошенничестве.

По данным следствия, с октября 2006 по октябрь 2010 года Дерев, представлявший в Совфеде Карачаево-Черкессию, будучи руководителем, учредителем и акционером двух фирм, создал организованную группу, в составе 6 человек — все они работали в его "официальных" компаниях. Занималась "тайная структура" сенатора махинациями с возмещением НДС. За годы "работы" они похитили из бюджета России более 110 миллионов рублей.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", — сказала Петренко.

Напомним, уголовное дело в отношении Дерева возбудили 15 февраля 2012 года.

После того, как в течение 5 лет следственным управлениям СК России по Карачаево-Черкесской Республике, Северо-Кавказскому и Центральному федеральным округам, не удалось выяснить все факты этого многоэпизодного дела, материалы "забрал" центральный аппарат СК.