В Алеппо обнаружили оружейный завод боевиков

В освобожденном от боевиков сирийском городе Кафр-Наха в провинции Алеппо обнаружен завод по производству самодельного оружия и боеприпасов.

Об этом рассказал сотрудник сирийской военной полиции. Он же предоставил видеозапись осмотра помещений завода.

На кадрах видно, что сборка бомб, наполнение их взрывчаткой и поражающими элементами, были налажены в ангаре, где до войны делали печи, арматуру и строительную сетку.

"Тротил, который использовался на этом кустарном заводе, промышленного производства и, очевидно, поставлялся из-за рубежа", — отмечает полицейский.

Рядом с "производственным цехом" расположен "склад готовой продукции", где при отступлении боевики бросили все, что не смогли унести: бомбы, самодельные мины под пушку "адского огня" — баллономета.

К слову, изготовление оружия кустарным способом — навык не только боевиков-террористов. Вчера, как рассказывала "Правда.Ру", на территории Московской области сотрудниками ФСБ была обезврежена банда торговцев "самопальным" оружием. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.