Россия и Индонезия впервые проведут совместные учения

Совместные учения проведут военные России и Индонезии. Такая практика между двумя странами будет реализована впервые.

Учения пройдут на воде.

"Стороны предварительно согласовали место, сроки проведения и состав участников предстоящего учения", — сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

Военно-морские учения получили название "Орруда-2020".

Ранее сообщалось, что старейшее судно ВМФ России вышло на учения в Черное море. Тренировка Черноморского флота стартовала 11 марта.