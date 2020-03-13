Совместные учения проведут военные России и Индонезии. Такая практика между двумя странами будет реализована впервые.
Учения пройдут на воде.
"Стороны предварительно согласовали место, сроки проведения и состав участников предстоящего учения", — сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
Военно-морские учения получили название "Орруда-2020".
Ранее сообщалось, что старейшее судно ВМФ России вышло на учения в Черное море. Тренировка Черноморского флота стартовала 11 марта.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.