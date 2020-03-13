Российские военные базы будут оснащены гантраками

Современные российские гантраки (от англ. gun truck — "вооружённый грузовик") изготовят на основе стандартных армейских "Уралов" и "КАМАЗов", которые будут снабжены противоосколочной защитой и броней от пуль.

Также машины будут оснастят:

пулемётами;

автоматическими гранатомётами;

противотанковыми ракетными комплексами.

Российские военные базы, расположенные в Таджикистане и Киргизии, обеспечат гантраками до конца 2022 года.

Стоит напомнить, что гантраки активно используются во всех странах мира. Их применяли и в советской армии, но в то время это были грузовики ЗИЛ-310, ГАЗ-66, МАЗ-503 и другие, доработанные силами самих военнослужащих.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в РФ придумали, как вдвое увеличить срок службы стрелкового оружия.