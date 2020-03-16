Боевики пытались устроить провокации против патруля в Идлибе

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе пришлось сократить, так как боевики пытались устроить провокации, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Террористы, чтобы не пропустить колонны, пытались выстроить живой щит из местных жителей — женщин и детей.

"Чтобы избежать инцидентов, жертвами которых могли стать мирные жители, было решено сократить маршрут первого совместного патрулирования", — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия и Турция подписали соглашение по Идлибу.