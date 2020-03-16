В Петербурге задержан бизнесмен "заказавший" убийство соседа

Полицейскими в Петербурге задержан 58-летний предприниматель, заказавший убийство своего соседа, чтобы не возвращать ему долг — 50 млн рублей.

Об этом сегодня сообщает городской портал "Фонтанка".

По данным издания, подозреваемый Сергей Колодяжный, задержан вечером 15 марта в кафе в момент передачи им предполагаемому киллеру предоплаты в размере 1 млн рублей.

В роли убийцы-наемника выступил сотрудник уголовного розыска, подполковник МВД. Заказчик был уверен, что имеет дело с желающим подзаработать жителем ДНР.

По данным следствия, пишет "Фонтанка", Колодяжный "договорился с киллером", пообещав за убийство бизнесмена Михаила Климова гонорар в €200 тысяч.

Оперативники инсценировали убийство на берегу пруда в парке Сосновка, замаскировав жертву под утопленника.

По данным издания, Колодяжный наделал долгов в 200 миллионов рублей. И Климов — не единственный его кредитор.