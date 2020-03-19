Делегацию США на Параде Победы в Москве возглавит советник Трампа

Американскую делегацию на Параде Победы в Москве будет возглавлять советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Празднование 75-летия Победы будет проходить 9 мая в Москве. В мероприятии примут участие главы 17 государств.

Ранее США сообщили, что Дональд Трамп не будет присутствовать на Дне Победы, в Москву будет отправлена высокопоставленная делегация, если РФ не отменит мероприятие в связи с пандемией коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Параде Победы появятся 24 новейших образца военной техники.