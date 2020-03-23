Шойгу: случаев заболевания COVID-19 в армии не выявлено

На заседании коллегии Минобороны РФ речь шла о пандемии коронавирусной инфекции. По словам Сергея Шойгу, среди российских военных случаев заражения не зафиксировано.

Выступление Шойгу на коллегии Минобороны

По словам министра, в армии сформирован запас лекарств и средств защиты для борьбы с распространением инфекции. Кроме того, в связи с угрозой коронавируса военные создали свой, отдельный от основного, оперативный штаб.

Заседание коллегии Минобороны России прошло в пятницу при участии большинства по видеосвязи.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", весенний призыв в ВС РФ пройдет в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля.