На заседании коллегии Минобороны РФ речь шла о пандемии коронавирусной инфекции. По словам Сергея Шойгу, среди российских военных случаев заражения не зафиксировано.
По словам министра, в армии сформирован запас лекарств и средств защиты для борьбы с распространением инфекции. Кроме того, в связи с угрозой коронавируса военные создали свой, отдельный от основного, оперативный штаб.
Заседание коллегии Минобороны России прошло в пятницу при участии большинства по видеосвязи.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", весенний призыв в ВС РФ пройдет в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.