В Сирии состоялось второе российско-турецкое патрулирование трассы М4

23 марта 2020 года в Идлибе (Сирия), в соответствии с российско-турецким соглашением, военные России и Турции провели второе совместное патрулирование участка трассы М-4, которая связывает города Алеппо и Латакию.

"Маршрут совместного патрулирования пришлось сократить с целью обеспечения безопасности", — сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

В ближайшее время Турция проведет мероприятия, направленные на нейтрализацию радикальных экстремистских группировок, которые препятствуют движению колонн совместного патрулирования трассы М-4 в коридоре безопасности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что боевики пытались устроить провокации против патруля в Идлибе.