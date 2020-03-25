В Италию прибыл 15-й российский самолет для помощи в борьбе с пандемией нового коронавируса, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС прибыл в Италию. Борт доставил оборудование для проведения диагностики и дезинфекции, а также средства для борьбы с коронавирусной инфекцией", — говорится в релизе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что лигурия поблагодарила Россию за помощь в битве против коронавируса.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.