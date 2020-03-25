На авианосце ВМС США выявили три случая заражения коронавирусом

Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли сообщил о том, что среди американских военнослужащих выявлены новые случаи заражения COVID-19. Положительный результат на коронавирус показали тесты троих военных из команды авианосца "Теодор Рузвельт".

Модли подчеркнула, что это первый случай заражения на авианосце, несущем боевое дежурство. В настоящее время военнослужащие находятся на карантине. Их заберут по воздуху.

"Они могут быть сняты с авианосца уже сегодня", — подчеркнул он.

Ранее "Правда.Ру" писал о том, что случаев заболевания COVID-19 в российской армии не выявлено.