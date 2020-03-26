Колонна спецтехники с военными специалистами Минобороны России, совершающая марш с авиабазы ВВС Италии "Практик де Маре" в Бергамо, продолжила движение после дозаправки и проверки техники во время остановки во Флоренции.
Задача российских военных помочь Италии справиться с распространением коронавирусной инфекции.
Протяженность маршрута составляет около 600 километров. Российскую спецтехнику сопровождают автомобили итальянских карабинеров.
В составе российской колонны:
Информация о том, что Россия будет оказывать помощь Италии в борьбе с COVID-19, стала известна в субботу, 21 марта.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Италию прибыл пятнадцатый самолет ВКС России.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.