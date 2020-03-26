Колонна техники с российскими военными медиками вышла из Флоренции

Колонна спецтехники с военными специалистами Минобороны России, совершающая марш с авиабазы ВВС Италии "Практик де Маре" в Бергамо, продолжила движение после дозаправки и проверки техники во время остановки во Флоренции.

Российские военные доставили в Италию гуманитарную помощь

Задача российских военных помочь Италии справиться с распространением коронавирусной инфекции.

Протяженность маршрута составляет около 600 километров. Российскую спецтехнику сопровождают автомобили итальянских карабинеров.

В составе российской колонны:

мобильный комплекс анализа и диагностики;

мобильные средства дезинфекции;

дезинфицирующие средства;

оборудование для оказания помощи тяжелым пациентам с коронавирусом.

Информация о том, что Россия будет оказывать помощь Италии в борьбе с COVID-19, стала известна в субботу, 21 марта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Италию прибыл пятнадцатый самолет ВКС России.