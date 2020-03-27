Военных с Алтая перебросили в Кузбасс из-за COVID-19

Военнослужащих полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), из Алтайского края перебросили в Кемеровскую область в рамках мероприятий по проверке готовности к борьбе с COVID-19.

Военных с Алтая перебросили в Кузбасс из-за COVID-19

Сообщается, что специалисты РХБЗ на спецтехнике совершили 350-километровый марш из пункта постоянной дислокации на полигон "Юргинский" в Кемеровской области.

Задачи военнослужащих:

организация пунктов специальной обработки для военной техники, личного состава;

организация постов РХБ разведки;

проведение мероприятия по дезинфекции условно зараженных объектов и участков местности.

В учениях задействовано более 500 военнослужащих и более 60 единиц спецтехники.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ЗВО создает группировки для решения задач по локализации ЧС.