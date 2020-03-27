Военнослужащих полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), из Алтайского края перебросили в Кемеровскую область в рамках мероприятий по проверке готовности к борьбе с COVID-19.
Сообщается, что специалисты РХБЗ на спецтехнике совершили 350-километровый марш из пункта постоянной дислокации на полигон "Юргинский" в Кемеровской области.
В учениях задействовано более 500 военнослужащих и более 60 единиц спецтехники.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ЗВО создает группировки для решения задач по локализации ЧС.
Специалисты в области вирусологии надсмехаются над тем, какой масштаб приобрела паника вокруг коронавируса нового типа.