Корабельные тактические группы проведут ракетные и артиллерийские стрельбы в южной части Охотского моря.
Силы флота уже прибыли в назначенные районы и завершили подготовку к учениям.
Основная фаза запланирована на период со 2 по 8 апреля. Экипажи кораблей планируют отработать противолодочные действия, организацию противовоздушной обороны, провести ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы.
Боевые упражнения будут выполнятся в южной части Охотского моря и охватят проливы Екатерины, Фриза и Буссоль.
"Учения группировки сил в дальней морской зоне в акваториях Японского, Охотского морей и Тихого океана проводятся с 25 марта. К ним привлечено до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолётов и вертолётов," — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Ранее "Правда.ру" рассказывала об учениях российской армии в акватории Черного моря.
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