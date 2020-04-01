Корабли Тихоокеанского флота проведут учения в Охотском море

Корабельные тактические группы проведут ракетные и артиллерийские стрельбы в южной части Охотского моря.

Силы флота уже прибыли в назначенные районы и завершили подготовку к учениям.

Основная фаза запланирована на период со 2 по 8 апреля. Экипажи кораблей планируют отработать противолодочные действия, организацию противовоздушной обороны, провести ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы.

Боевые упражнения будут выполнятся в южной части Охотского моря и охватят проливы Екатерины, Фриза и Буссоль.

"Учения группировки сил в дальней морской зоне в акваториях Японского, Охотского морей и Тихого океана проводятся с 25 марта. К ним привлечено до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолётов и вертолётов," — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ранее "Правда.ру" рассказывала об учениях российской армии в акватории Черного моря.