В РФ рассматривают альтернативные сценарии парада Победы

В Минобороны РФ и Кремле в связи с угрозой распространения коронавируса обсуждают различные сценарии проведения парада Победы.

В частности, парад Победы могут перенести и провести его в полноформатном режиме.

Если изменится дата проведения мероприятия, то парад будет посвящен окончанию ВОВ.

Также парад Победы может состояться 9 мая, но без зрителей.

Кроме того, мероприятие могут провести в ноябре.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Параде Победы появятся 24 новейших образца военной техники.