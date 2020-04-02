В Минобороны РФ и Кремле в связи с угрозой распространения коронавируса обсуждают различные сценарии проведения парада Победы.
В частности, парад Победы могут перенести и провести его в полноформатном режиме.
Если изменится дата проведения мероприятия, то парад будет посвящен окончанию ВОВ.
Также парад Победы может состояться 9 мая, но без зрителей.
Кроме того, мероприятие могут провести в ноябре.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Параде Победы появятся 24 новейших образца военной техники.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.