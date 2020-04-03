В Сербию прибыл первый из 11 самолетов с медпомощью из России для борьбы с COVID-19.
"Борт доставил военных специалистов с оборудованием для проведения диагностики и дезинфекции, аппаратами ИВЛ и лекарствами", — сообщает Минобороны России.
Как только с сербской стороной будут согласованы районы, российские военные медики приступят к оказанию помощи Сербии в борьбе с COVID-19.
В пятницу в Сербию прибудут еще 4 самолета, а в субботу — еще 6.
На данный момент в Сербии коронавирус выявлен у 1171 человека, от заболевания скончался 31 человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Италию прибыл пятнадцатый самолет ВКС России.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.