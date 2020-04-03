В Сербию прибыл первый из 11 самолетов с медицинской помощью

В Сербию прибыл первый из 11 самолетов с медпомощью из России для борьбы с COVID-19.

"Борт доставил военных специалистов с оборудованием для проведения диагностики и дезинфекции, аппаратами ИВЛ и лекарствами", — сообщает Минобороны России.

Как только с сербской стороной будут согласованы районы, российские военные медики приступят к оказанию помощи Сербии в борьбе с COVID-19.

В пятницу в Сербию прибудут еще 4 самолета, а в субботу — еще 6.

На данный момент в Сербии коронавирус выявлен у 1171 человека, от заболевания скончался 31 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Италию прибыл пятнадцатый самолет ВКС России.