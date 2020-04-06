В Петербурге по решению суда цветочный магазин сети "Оранж" закрыли на 30 дней. Данное решение связано с тем, что магазин продолжал работать несмотря на то, что правительство города ввело запрет на работу в период действия режима самоизоляции.
Нарушитель был выявлен на Большом проспекте Петроградской стороны в районе дома №53.
Суд Петроградского района принял решение привлечь ООО "Оранж Стиль" к административной ответственности. В результате деятельность цветочного магазина приостановлена на 30 дней.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что две тысячи зараженных гвоздик уничтожили в Петербурге.
Пока решили защитить только детей и подростков.