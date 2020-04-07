Корабли Балтийского флота приступили к масштабным учениям

Около 20 кораблей и судов обеспечения вышли в море для выполнения боевых задач в морских полигонах флота.

"В ходе учений в полигонах боевой подготовки в акватории Балтийского моря будут отработаны практические навыки личного состава, оценена готовность сил флота к действиям в составе тактических групп по противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению", — сообщила пресс служба Западного военного округа.

Также экипажи кораблей проведут ракетно-артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели.

Моряки отработают алгоритмы действий в условиях радиационного и химического заражения, проведут тренировки по борьбе за живучесть кораблей.

Всего в учениях задействовано до 20 боевых кораблей и катеров, а также судов обеспечения Балтийского флота.

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