Около 20 кораблей и судов обеспечения вышли в море для выполнения боевых задач в морских полигонах флота.
"В ходе учений в полигонах боевой подготовки в акватории Балтийского моря будут отработаны практические навыки личного состава, оценена готовность сил флота к действиям в составе тактических групп по противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению", — сообщила пресс служба Западного военного округа.
Также экипажи кораблей проведут ракетно-артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели.
Моряки отработают алгоритмы действий в условиях радиационного и химического заражения, проведут тренировки по борьбе за живучесть кораблей.
Всего в учениях задействовано до 20 боевых кораблей и катеров, а также судов обеспечения Балтийского флота.
Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что российские военные приступили к приему пациентов с коронавирусом в Белграде.
Пока решили защитить только детей и подростков.