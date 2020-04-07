Шойгу рассказал, как армия поможет стране в борьбе с коронавирусом

В Министерстве обороны прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил РФ под руководством Сергея Шойгу.

В первую очередь министр обороны предложил обсудить тему борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Он отметил, что на данный момент в войсках сформировано 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп. Определён алгоритм работы должностных лиц по организации профилактических мер.

"Важнейшей государственной задачей, которую мы сейчас решаем, является строительство и ввод в эксплуатацию 16 многофункциональных медицинских центров в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах. На эти цели Министерству обороны выделено 8,8 млрд рублей. Подрядные организации уже приступили к работам на площадках в 16 военных госпиталях. Строительство идёт в соответствии с планами-графиками. Объекты будут введены в эксплуатацию в период с 20 апреля по 15 мая", — цитирует Сергея Шойгу пресс-служба Минобороны.

В ходе совещания министр поручил руководству дальневосточных военных округов в течение 10 суток нарастить емкость госпитального судна "Иртыш" до 450 мест. Там предполагается размещать неинфицированных больных с целью разгрузки лечебных учреждений Министерства обороны на Дальнем Востоке.

Больницы в свою очередь приказано подготовить для возможного приема больных с признаками коронавирусной инфекции, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российские военные врачи развернули госпиталь в Белграде и начали прием пациентов.