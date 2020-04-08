Все учебные заведения Минобороны в Петербурге - продезинфицировали

Военнослужащие Западного военного округа провели специальную обработку учебных заведений, расположенных в Санкт-Петербурге.

"В соответствии с указаниями командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева подразделениями радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии проведена специальная обработка учебных заведений, расположенных в Санкт-Петербурге", — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Сводный отряд общевойсковой армии Западного военного округа провёл обеззараживание специальным составом территорий и объектов:

Нахимовского военно-морского училища;

Ломоносовского военно-морского колледжа;

Кронштадтского морского кадетского корпуса;

Военно-медицинской академии;

Военно-морской академии.

Обеззараживание территории проведено в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях Министерства обороны России.

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