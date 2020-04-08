Военнослужащие Западного военного округа провели специальную обработку учебных заведений, расположенных в Санкт-Петербурге.
"В соответствии с указаниями командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева подразделениями радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии проведена специальная обработка учебных заведений, расположенных в Санкт-Петербурге", — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Сводный отряд общевойсковой армии Западного военного округа провёл обеззараживание специальным составом территорий и объектов:
Обеззараживание территории проведено в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях Министерства обороны России.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на учениях в Арктике истребители-перехватчики Северного флота отработают полеты в стратосфере на высоте 17-ти километров.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.