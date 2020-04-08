На учениях в Амурской области “Грады” успешно поразили цели

В ходе учений на Дальнем Востоке реактивные системы залпового огня "Град" впервые опробовали в связке с новейшими разведывательными системами российской армии.

Боевые стрельбы РСЗО "Град" в Амурской области

"Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" мотострелковых соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском крае, Еврейской автономии и Амурской области, впервые отработали точечное и площадное поражение целей по координатам беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" в связке с разведывательным комплексом КРУС "Стрелец"", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

По замыслу учения, беспилотник группы разведки выявил скопление крупных сил и командные пункты условного противника.

С помощью новейших средств разведки были определены точные координаты цели, а информация об этом тут же передана расчетам "Градов".

Удар по целям был нанесен с расстояния от 15 до 25 километров

Шквал огня, который обрушили на условного противника реактивные установки, сорвал наступление вражеских войск.

После нанесение ударов расчеты быстро сменили позиции, выполнив противоогневой маневр.

В общей сложности к учениям в Приамурье привлечено порядка 400 единиц различного вооружения и техники, - уточнили в Минобороны.

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