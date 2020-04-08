В ходе учений на Дальнем Востоке реактивные системы залпового огня "Град" впервые опробовали в связке с новейшими разведывательными системами российской армии.
"Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" мотострелковых соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском крае, Еврейской автономии и Амурской области, впервые отработали точечное и площадное поражение целей по координатам беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" в связке с разведывательным комплексом КРУС "Стрелец"", - сообщили в пресс-службе Минобороны.
По замыслу учения, беспилотник группы разведки выявил скопление крупных сил и командные пункты условного противника.
С помощью новейших средств разведки были определены точные координаты цели, а информация об этом тут же передана расчетам "Градов".
Шквал огня, который обрушили на условного противника реактивные установки, сорвал наступление вражеских войск.
После нанесение ударов расчеты быстро сменили позиции, выполнив противоогневой маневр.
В общей сложности к учениям в Приамурье привлечено порядка 400 единиц различного вооружения и техники, - уточнили в Минобороны.
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