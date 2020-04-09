В Мурманской области саперы уничтожили авиабомбу времен ВОВ

Неразорвавшуюся немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в ходе земляных работ на территории Мурманского торгового порта.

"Утилизация авиабомбы была проведена методом подрыва на одном из полигонов морской инженерной службы Северного флота в районе посёлка Щукозеро Мурманской области. Для подрыва боеприпаса были использованы две тротиловые шашки", — сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Разминированием и уничтожением авиабомбы весом 50 кг занимались специалисты отдельного инженерного полка Северного флота.

В конце марта сапёры Северного флота также уничтожили пятидесятикилограммовую авиационную бомбу ФАБ-50, найденную на Нижнеростинском шоссе в Мурманске.

Утилизация боеприпасов времён ВОВ, обнаруженных в местах ведения боевых действий на Кольском полуострове, производится регулярно. Количество взрывоопасных находок традиционно увеличивается весной и летом.

Ежегодно флотские сапёры уничтожают на полигонах от нескольких десятков до нескольких сотен боеприпасов. В основном это патроны, ручные гранаты, мины, неразорвавшиеся артиллерийские снаряды и авиабомбы.

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