Легендарные танки примут участие в Параде Победы в Севастополе

Четыре легендарных боевых машины времен Великой Отечественной войны примут участие параде, посвященном 75-летию Победы в Севастополе.

Работы по восстановлению исторической техники в настоящий момент ведут специалисты автобронетанковой службы Черноморского флота.

Всего было восстановлено четыре бронированных машины времен Великой Отечественной войны, в том числе легендарные танки Т-34 и ИС-2 и самоходные артиллерийские установки СУ-122 и СУ-152.

Машины были доставлены с территории военно-исторического музея-заповедника "Сапун-гора"

Техники произвели ремонт силовых установок, трансмиссии, ходовой части и элементов управления. Также на некоторых образцах техники заменили электропроводку.

В ближайшее время военнослужащие приступят к ходовым испытаниям машин.

"После испытаний на всей технике будут проведены работы по покраске корпуса. Исторические боевые машины будут находиться в парках воинских частей в готовности к участию в Параде Победы, по завершению которого вся техника вернётся на территорию мемориального комплекса "Сапун-гора" в Севастополе для демонстрации посетителям музея", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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