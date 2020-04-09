Исследовательские корабли ВМФ России встретились у берегов Антарктиды

В четверг 9 апреля в 10:00 (мск) в назначенном районе у берегов Антарктиды состоялась встреча океанографического исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" и гидрографического судна Тихоокеанского флота "Маршал Геловани".

"Встреча состоялась в рамках кругосветной экспедиции, организованной Главным командованием ВМФ и посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения И. Ф. Крузенштерна. Экспедиция стартовала в декабре 2019 года и продлится до июня текущего года", — сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Кроме того, экипаж гидрографического судна "Маршал Геловани" выполняет задачи в антарктическом море Дюрвиля по исследованию точки Южного магнитного полюса.

Ранее океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" также провело ряд важных океанографических исследований у берегов Антарктиды.

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