СК России открыт к взаимодействию с Польшей по делу о крушении Ту-154

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту крушения в 2010 году польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском.

СК о ходе расследования самолета президента Польши в 2010 году под Смоленском

По данным следствия, в трудных метеоусловиях командир воздушного судна совершил ошибку, не приняв решение об уходе на запасной аэродром.

Пытаясь зайти на посадку в условиях отсутствия видимости, самолет не дотянул нескольких десятков метров до взлетно-посадочной полосы, столкнулся с деревьями и разбился.

Все 96 человек, которые находились на борту — официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским — погибли

"Версия о возможном взрыве на борту Ту-154М не нашла своего подтверждения. Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами. На фрагментах польского самолета, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ", — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Также она напомнила, что представителям польской стороны предоставили полный допуск к вещественным доказательствам по делу. А результаты всех процессуальных действий переданы в порядке, установленном международными договоренностями.

"Следственный комитет России открыт к полному и всестороннему взаимодействию с польской стороной по вопросу расследования обстоятельств катастрофы Ту-154М", — добавила представитель ведомства.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бывшего руководителя следственного департамента МВД, которого накануне президент освободил от должности, допросили в качестве свидетеля по уголовному делу.