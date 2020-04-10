Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту крушения в 2010 году польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском.
По данным следствия, в трудных метеоусловиях командир воздушного судна совершил ошибку, не приняв решение об уходе на запасной аэродром.
Пытаясь зайти на посадку в условиях отсутствия видимости, самолет не дотянул нескольких десятков метров до взлетно-посадочной полосы, столкнулся с деревьями и разбился.
"Версия о возможном взрыве на борту Ту-154М не нашла своего подтверждения. Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами. На фрагментах польского самолета, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ", — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Также она напомнила, что представителям польской стороны предоставили полный допуск к вещественным доказательствам по делу. А результаты всех процессуальных действий переданы в порядке, установленном международными договоренностями.
"Следственный комитет России открыт к полному и всестороннему взаимодействию с польской стороной по вопросу расследования обстоятельств катастрофы Ту-154М", — добавила представитель ведомства.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бывшего руководителя следственного департамента МВД, которого накануне президент освободил от должности, допросили в качестве свидетеля по уголовному делу.
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