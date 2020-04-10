Военврачи России оценили готовность больниц Белграда

Российские военные медики, работающие в Белграде, побывали в двух больницах сербской столицы, которые местные власти переоборудовали для приема пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, российские военные врачи побывали в пятницу в двух медучреждениях: военно-медицинском центре белградского района Карабурма и клиническом центре района Бежанийска коса.

Российские и сербские медики провели консультации по методике оказания помощи пациентам при коронавирусе.

К примеру, было рекомендовано разделить внутреннее пространство больниц на зоны:

"красную" — с высоким уровнем опасности заражения, где находятся с коронавирусом;

"зеленую" — для медицинского и обслуживающего персонала.

Также бригады российских врачей и медсестер продолжили прием пациентов в медицинских учреждениях Белграда и Чуприи.

Кроме того, специалисты службы радиохимзащиты российской армии проводят дезинфекцию важнейших объектов на территории Сербии.

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