Российские военные медики, работающие в Белграде, побывали в двух больницах сербской столицы, которые местные власти переоборудовали для приема пациентов с коронавирусом.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, российские военные врачи побывали в пятницу в двух медучреждениях: военно-медицинском центре белградского района Карабурма и клиническом центре района Бежанийска коса.
Российские и сербские медики провели консультации по методике оказания помощи пациентам при коронавирусе.
К примеру, было рекомендовано разделить внутреннее пространство больниц на зоны:
Также бригады российских врачей и медсестер продолжили прием пациентов в медицинских учреждениях Белграда и Чуприи.
Кроме того, специалисты службы радиохимзащиты российской армии проводят дезинфекцию важнейших объектов на территории Сербии.
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