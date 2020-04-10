В настоящий момент строительство новейшего гидрографического судна ведется на предприятии "Вымпел" в Ярославской области.
Малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" планируется включить в состав Военно-морского флота России в 2022 году.
Наименование новому кораблю присвоено в честь заслуженного гидрографа, начальника Гидрографического управления ВМФ в годы Великой Отечественной войны, контр-адмирала Якова Яковлевича Лапушкина.
"Характеристики новейшего судна дадут ему возможность проводить гидрографические исследования на удалении более 3 тысяч миль от пунктов базирования. Ледовый класс корпуса корабля позволит военным гидрографам выполнять задачи в сложной ледовой обстановке", — сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Планируется, что "Яков Лапушкин" войдет в состав Балтийского флота.
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