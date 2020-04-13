Министр обороны Сербии поблагодарил российских военных за помощь

Российские военные специалисты провели дезинфекцию вновь открываемого военного госпиталя в сербском городе Нише.

В соответствии с решением сербских властей, военное медицинское учреждение будет принимать жителей Ниша и близлежащих населенных пунктов, не зараженных коронавирусной инфекцией. Это позволит разгрузить другие больницы, перепрофилированные для борьбы с COVID-19.

Проверить готовность госпиталя к приему пациентов и поблагодарить российских специалистов за проделанную работу прибыл министр обороны Республики Сербия Александр Вулин.

"Хочу поблагодарить представителей ВС РФ и лично генерала Чернышова за огромную работу его подчиненных. Мы очень ценим их труд. Российские военнослужащие работают без выходных, они действительно работают без передышки. Вчера, например, они продезинфицировали 13 различных объектов в Белграде. А сегодня целиком обработали госпиталь в городе Нише и подготовили к приему пациентов. Это огромная помощь от России", — подчеркнул министр обороны Сербии.

В настоящий момент российские военные специалисты продолжают санитарную обработку медицинских учреждений Белграда, а врачебно-сестринские бригады ведут прием и осмотр пациентов в городах Чуприя и Панчево.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из-за ужесточения требований к условиям самоизоляции на улицах Подмосковья увеличится количество патрулей Росгвардии.