Под Калининградом саперы обезвредили четыре снаряда времен войны

В минувшие выходные саперы Балтийского флота уничтожили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны, которые обнаружили на территории Калининградской области.

Военные инженеры обезвредили 82-мм минометную мину в районе поселка Куликово Зеленоградского городского округа, а также два артиллерийских снаряда калибра 76-мм в городе Гурьевске и одну противотанковую мину, которую нашли в садоводческом хозяйстве неподалеку от Гурьевска.

Все найденные боеприпасы вывезены на военный полигон для уничтожения

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота обезврежено более 1000 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

"В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов," — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

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