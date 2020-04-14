Российские военные продезинфицировали еще семь больниц в Сербии

Российские специалисты провели дезинфекцию еще семи медицинских учреждений в Республике Сербия, в том числе столичного научно-исследовательского института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", а также медицинских клинических центров в городах Ниш и Крушевац.

Три врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в медучреждениях городов Чуприя и Крушевац.

"Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 26 объектах в пяти городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац). Обработано более 70 зданий, общей площадью более 430 тыс. квадратных метров", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

При этом в российском военном ведомстве подчеркивают, что особое внимание уделяется профилактике заболеваемости среди самих российских военнослужащих.

Ежедневно из числа медицинского персонала выделяется одна бригада специалистов для проведения осмотра всего личного состава. Дважды в сутки военным специалистам измеряют температуру, артериальное давление и проводят прочие профилактические процедуры.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Приморском крае военные специалисты отреставрировали "дедушку" российских танков.