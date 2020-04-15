Военные беспилотники начали мониторинг лесных пожаров в Бурятии

В Бурятии контроль состояния лесов будут проводить с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Расчеты артиллерийского соединения Восточного военного округа уже приступили к мониторингу очагов природных пожаров.

В настоящий момент власти Республики Бурятия ввели в регионе противопожарный режим. Усилены меры контроля за лесными массивами в том числе и при помощи военных специалистов.

Так, расчеты артиллерийского соединения проводят полеты для проведения мониторинга лесных насаждений, как в дневное, так и в ночное время.

"Для более эффективного поиска очагов возгорания организовано круглосуточное дежурство. Мониторинг проводится не менее 10 часов в день, в наиболее опасных районах, которым угрожают природные пожары в период введенного в Республике противопожарного режима", — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Многофункциональные беспилотники оснащены инфракрасными камерами, что позволяет определить даже незначительные возгорания и вести мониторинг в ночное время.

Обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками МЧС РФ для организации оперативного реагирования на внезапно возникающие ситуации, — добавили в ведомстве.

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