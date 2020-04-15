Морская авиация Черноморского флота начала подготовку к параду Победы

Экипажи самолётов и вертолётов Морской авиации Черноморского флота приступили к подготовке для участия в воздушной части парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в ходе воздушной части парада в небе над городами-героями Севастополем, Новороссийском и Керчью пролетит 56 самолетов и вертолётов.

"В ходе первого этапа подготовки пилоты отрабатывают элементы полёта в строю парами. Экипажи самолётов и вертолётов проводят тренировки по удержанию интервала между летательными аппаратами, а также соблюдению установленного курса, высоты и скорости", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В ходе следующего этапа тренировок лётчики отработают поминутный интервал взлёта для формирования единого воздушного строя в небе.

В тренировках задействованы:

многоцелевые истребители Су-30СМ,

фронтовые бомбардировщики Су-24М,

самолёты Ан-26 и Бе-12,

вертолёты Ка-27 и Ми-8.

Контрольные пролёты и генеральная репетиция воздушной части парада Победы запланированы в конце апреля и первых числах мая.

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