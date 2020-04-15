Экипажи самолётов и вертолётов Морской авиации Черноморского флота приступили к подготовке для участия в воздушной части парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Всего в ходе воздушной части парада в небе над городами-героями Севастополем, Новороссийском и Керчью пролетит 56 самолетов и вертолётов.
"В ходе первого этапа подготовки пилоты отрабатывают элементы полёта в строю парами. Экипажи самолётов и вертолётов проводят тренировки по удержанию интервала между летательными аппаратами, а также соблюдению установленного курса, высоты и скорости", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
В ходе следующего этапа тренировок лётчики отработают поминутный интервал взлёта для формирования единого воздушного строя в небе.
В тренировках задействованы:
Контрольные пролёты и генеральная репетиция воздушной части парада Победы запланированы в конце апреля и первых числах мая.
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