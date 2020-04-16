Полковника Росгвардии задержали по подозрению в вымогательстве

Сообщается, что высокопоставленный сотрудник Росгвардии вымогал у бизнесмена взятку в размере 20 миллионов рублей.

В Московской области задержан полковник Росгвардии, его подозревают в вымогательстве крупной взятки у местного бизнесмена. Предприниматель обратился в правоохранительные органы.

В четверг Истринский городской суд Московской области постановил взять под арест замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова.

"Задержание проводилось совместно с Главным управлением собственной безопасности Росгвардии. Организовано необходимое взаимодействие с правоохранительными органами", — сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

По его словам, в Росгвардии проводят большую работу, по профилактике и пресечению преступлений в сфере коррупции. Как раз результатом этой работы и является тот факт, что подобные действия единичны и своевременно выявляются.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Красноярском крае приговорили к реальном сроку лишения свободы местного жителя, который занимался выловом и продажей краснокнижного осетра.