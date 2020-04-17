На учениях в Амурской области применили новейшие комплексы РЭБ

В учениях на Дальнем Востоке принимали участие порядка ста единиц специальной техники, предназначенной для радиоэлектронной борьбы из Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии.

Военные специалисты РЭБ отрабатывали вопросы подавления пунктов радиосвязи и систем управления беспилотной авиацией условного противника при помощи новейших комплексов.

"Военнослужащие совершили марши в назначенные районы и в кратчайшие сроки развернули станции радиопомех комплекса "Борисоглебск-2", "Ртуть-БМ", "Лорандит" и другую современную технику. В ходе учения специалисты провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения от средств связи условного противника", — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Взломав радиосети условного противника, расчеты комплексов РЭБ лишили машины неприятеля связи, установили их координаты и передали для дальнейшего уничтожения.

Также был отработан ряд задач по перехвату и обезвреживанию боевых и разведывательных беспилотников. В качестве боевых дронов использовались различные модели беспилотных летательных аппаратов промышленного и военного назначения.

"Проведенные тренировки показали высокую боеготовность подразделений и возможность применения современной техники РЭБ для решения различных задач в тактике современных войн", — добавили в пресс-службе ВВО.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о масштабном учении кораблей Тихоокеанского флота, которое завершилось у берегов Камчатки.