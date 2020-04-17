Фрегат “Адмирал Эссен” уничтожил корабли условного противника

Учения по применению ракетного оружия провели экипажи фрегата "Адмирал Эссен" и малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" Черноморского флота.

"По замыслу учения, Черноморский флот обнаружил в море неизвестные корабли, идущие курсом на побережье Крымского полуострова. На запрос сеанса связи они не отвечали, опознавательных знаков, флагов и бортовых номеров не имели. Командирам кораблей "Адмирал Эссен" и "Орехово-Зуево" было приказано пойти на сближение с условным противником и заставить изменить курс. В ответ противник запустил ракеты по нашим кораблям", — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Экипаж фрегата, применив ракетный комплекс противовоздушной обороны, успешно отразил нападение. После чего залпами высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК", отряд кораблей условного противника был уничтожен.

"При этом фактическое применение ракет не осуществлялось, пуски были выполнены электронным способом", — уточнили в ведомстве.

Также, согласно сценарию учений, малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" получил пробоину в корпусе судна. Это дало возможность экипажу корабля провести тренировку по борьбе за живучесть.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об учениях в Амурской области, где российские военные применили новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы.