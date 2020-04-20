Ситуацию с пожарами на востоке России контролируют военные беспилотники

В связи с установившейся сухой погодой и одновременно высокой температурой воздуха в Забайкалье и на Дальнем Востоке, руководством Восточного военного округа было принято решение проводить регулярное обследование лесов на предмет возникновения пожаров.

Мониторинг пожароопасной обстановки производится при помощи беспилотной авиации.

"Расчёты комплексов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" проводят мониторинговые полёты в районах Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев и в Республике Бурятия. Все беспилотные летательные аппараты оборудованы тепловизорами и видеокамерами, что позволяет обнаружить даже мелкие очаги пожаров и своевременно принять меры по их ликвидации", — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Все данные, полученные с беспилотников, передаются в региональный центр управления обороной.

"Полёты беспилотников проводится на высоте до 2 тысяч метров в радиусе 120 километров и не менее 10 часов в день. С начала выполнения мероприятий мониторинга пожароопасной обстановки, выполнен облёт более 10 тысяч гектаров территорий", — добавили в пресс-службе ВВО.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Крыму военные провели дезинфекцию всех объектов оборонно-промышленного комплекса.