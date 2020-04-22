Бывшие террористы воспользовались указом об амнистии, который президент Сирии Башар Асад подписал 22 марта 2020 года.
С начала даты подписания указа об амнистии и до сегодняшнего дня 27 участников незаконных вооруженных формирований покинули оккупированную США зону Эт-Танф и сдались правительственным войскам Сирии.
Об этом говорится в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.
При этом перебежчики сдали десятки единиц стрелкового вооружения, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в том числе западного производства.
"Наличие большого количества оружия в распоряжении боевиков, действующих в подконтрольной США зоне, является прямым доказательством того, что незаконным группировкам оказывается мощная поддержка", — говорится в совместном заявлении.
Дальнейшее удержание США и их союзниками контроля над сирийскими территориями, в том числе и находящимися на них лагерями беженцев только затягивает завершение конфликта и усугубляет криминогенную обстановку в Сирии, подчеркивается в документе.
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