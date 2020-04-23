На побережье в Калининградской области высадился десант морской пехоты

В регионе прошли крупномасштабные учения Балтийского флота.

Учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье прошли на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области.

В учении было задействовано более 10 надводных кораблей и более 20 единиц боевой техники соединений морской пехоты.

С воздуха десант поддерживали истребители Су-30СМ и ударные вертолеты Ми-24. Они нанесли удар по позициям условного противника, уничтожив наземные цели.

"Высадка морских пехотинцев производилась с больших десантных кораблей "Королёв" и "Калининград", малого десантного корабля на воздушной подушке "Евгений Кочешков", а также десантных катеров на воздушной каверне типа "Дюгонь"", — сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

На берег высадились около 20 единиц бронетранспортеров БТР-82А с личным составом.

"Одновременно в глубине обороны противника прошла высадка тактического воздушного десанта парашютным способом в составе десантно-штурмовых подразделений соединения морской пехоты флота, которые выполнили задачу по захвату площадки приземления до подхода основных сил", — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об учениях, в ходе которых корабли Балтийского флота отстрелялись по воздушным целям.