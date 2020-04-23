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Источник Правда.Ру

В Екатеринбурге военные провели онлайн-парад для ветерана

Силовые структуры » Министерство обороны

Фронтовик, которому исполнилось 104 года, смог посмотреть военный парад, не выходя из дома.

Перед окнами квартиры в Екатеринбурге, где живет ветеран Великой Отечественной войны Семен Козьмин, был развернут большой передвижной экран.

В режиме онлайн на него транслировался военный парад, который специально для ветерана провели военнослужащие Центрального военного округа.

"Автомобильные расчеты выполнили построение в виде цифры 75, синхронные проезды в форме "восьмёрки", и другие элементы фигурного вождения. В завершение показа колонна прошла единым строем, как в ходе парадного проезда механизированной колонны на День Победы перед трибуной, выдерживая единую скорость, дистанцию и интервалы между автомобилями", — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Также от лица командования округа фронтовику вручили подарок и медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что на побережье в Калининградской области прошли крупные учения морской пехоты.

Темы парад победы екатеринбург
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В Екатеринбурге военные провели онлайн-парад для ветерана
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