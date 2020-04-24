В Калининградском зоопарке случайно нашли два снаряда времен войны

Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны были обнаружены на территории Калининградского зоопарка.

Взрывоопасные предметы нашли строители в ходе проведения работ по благоустройству территории в зоопарке Калининграда. Саперы, прибывшие на место, установили, что это 82-мм минометная мина и 40-мм фаустпатрон.

Опасные находки были извлечены военными инженерами и вывезены на военный полигон Балтийского флота для уничтожения.

"С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота обезврежено более 1000 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны", — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

А за весь 2019 годы на территории региона было найдено и обезврежено около 7,5 тысяч различных боеприпасов.

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