Армейская разведка пересядет на новые “Тигры”

В текущем году разведывательные подразделения Сухопутных войск получат более 15 современных бронеавтомобилей "Тигр-М".

Автомобили для разведки к тому же будут оснащаться автоматизированным пулеметным боевым модулем "Арбалет-ДМ".

"Боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ" предназначен для установки на колесные и гусеничные бронированные машины, надводные суда и стационарные пункты объектовой охраны. Он полностью стабилизирован и имеет возможности захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести огонь как с места, так и в движении", — сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Что касается бронемашины "Тигр" - эта техника уже зарекомендовала себе при эксплуатации в самых разных климатических условиях.

Машина отлично справляется с перевозкой как личного состава, так и различных грузов по дорогам общего пользования и пересеченной местности.

Машины будут поставлены в войска в рамках гособоронзаказа, — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Калининградском зоопарке пришлось поработать военным саперам, там обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы времен войны.